Trabzonspor'da, sol bek bölgesi için ibre yeniden Miguel Trauco'ya döndü. Fransız kulübü St.Etienne'in ekonomik zorluklar çekmesi sebebiyle transferin, 1.5-2 milyon Euro bandında bir ücrete çözülebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transferde gövde gösterisi yapan Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı, sol bek transferinin de 18 Temmuz'da başlayacak 3. etap kampına yetişmesini talep etmişti. Ancak Fırtına bu konuda henüz bir sonuca varamadı. İnter'li Dalbert'in transferi, Cagliari'nin devreye girmesiyle zorlaştı. İtalyan ekibi, Brezilyalı savunmacıyla büyük oranda anlaşmaya vardı.

BIRAKMAYA HAZIRLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Alioski transferinden oyuncunun talepleri nedeniyle vazgeçen yönetim, Birger Meling için de Nimes'le pazarlıklarını sürdürüyor ancak Fransız ekibinin inadını bir türlü kıramıyor. Bu doğrultuda ibre yeniden Miguel Trauco'ya döndü. Fransız basını, mali anlamda sıkıntı yaşayan St.Etienne'nin, Perulu oyuncuyu 1.5-2 milyon Euro bandında bir rakama bırakmaya hazır olduğunu iddia etti.

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