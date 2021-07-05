05 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdülkadir Ömür 10 numaraya

Abdülkadir Ömür 10 numaraya
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı, yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anatasios Bakasetas ve Marek Hamsik ile birlikte Karadeniz ekibinin hücumlarını şekillendirecek.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı, yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anatasios Bakasetas ve Marek Hamsik ile birlikte Karadeniz ekibinin hücumlarını şekillendirecek.
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