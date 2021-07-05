Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdülkadir Ömür 10 numaraya

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı, yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anatasios Bakasetas ve Marek Hamsik ile birlikte Karadeniz ekibinin hücumlarını şekillendirecek.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

DİĞER HABERLER

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu değişiyor. 22 yaşındaki futbolcu daha çok sağ kanatta kullanılıyordu. Abdullah Avcı, yaklaşan sezonda genç futbolcusunu artık 10 numara pozisyonunda kullanacak. Abdülkadir Ömür, Anatasios Bakasetas ve Marek Hamsik ile birlikte Karadeniz ekibinin hücumlarını şekillendirecek.