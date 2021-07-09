09 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini güncelledi! Mert Günok, Florian Tanase, Alfonso Espino...

Fırtına transferde atağa kalktı! Genç futbocu...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Mert Günok, Florian Tanase, Alfonso Espino transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

İBRAHİM AKDAĞ

Trabzonspor, gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Yabancı kuralı ardından kaliteli yerli isimlere de yönelen Fırtına'da gündeme gelen son isim İbrahim Akdağ oldu.

MERT GÜNOK

Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Başakşehir'in yıldızı Mert Günok'u kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı.

EZGJAN ALIOSKI

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

FLORIAN TANASE

Trabzonspor, Romanya'da FCSB forması giyen 10 numara Florin Tanase ile ilgileniyor. Romanya'nın gelecek vadeden yıldızları arasında gösterilen Tanase için girişimlere başlandı.

ALFONSO ESPINO

Trabzonspor, daha önce de gündemine aldığı Alfonso Espino ile yeniden temas kurmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Alfonso Espino için Cadiz'e satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunacak.

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