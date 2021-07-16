16 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Ömer Toprak bombası! Temaslar başladı

Fırtına'dan stoper bombası! Milli oyuncu...
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Trabzonspor’un Werder Bremen forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Ömer Toprak'la temasa geçtiği ileri sürüldü. Tecrübeli savunmacınında da Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geniş ve alternatifli bir kadroyla sezona başlamayı planlayan Trabzonspor için gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Bordo-mavililerin Werder Bremen ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoperle temaslara başladığı iddia edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 2. Lig'e düşmesinin ardından Alman ekibiyle yollarını ayırmayı planlayan tecrübeli savunmacınında da Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Kariyerinde Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund formaları giyen Ömer Toprak, 27 kez de A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

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