Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan sol beke sürpriz transfer! Gabriel Fuentes için kıran kırana pazarlık
Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor'da, sürpriz bir isimle temasların sürdüğü öğrenildi. Bordo mavililerin, Junior'da forma giyen Gabriel Fuentes'i gündemine aldığı ve kulübüne teklif yaptığı ettiği iddia edildi. Fuentes'in haziran ayında İstanbul'da tatil yaptığı da aktarıldı. İşte Fırtına'nın Kolombiyalı futbolcu için yaptığı teklif ve diğer detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sol bek konusunda bir türlü sonuca ulaşamayan; Dalbert, Alioski ve Meling için bastıran Trabzonspor 'un Gabriel Fuentes için de çalışma başlattığı öne sürüldü. Takvim'in, Kolombiya basınından derlediği habere göre, Junior'da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli civarındaki gözden çıkardı.
KULÜBÜ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Ancak Kolombiya temsilcisinin bu rakamlara kesinlikle oyuncusunu bırakmak istemediği belirtildi. Trabzonspor ile Juniors kulübü yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, pazarlıkların kıyasıya sürdügü de gelen haberler arasında.
FUENTES ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
24 yaşında ve 1.80 boyunda olan futbolcunun, iyi bir sezon geçirdiği Kolombiya Milli Takıma'na çağrılmasının söz konusu olduğu da ifade ediliyor. Bordo mavili kurmaylar en kısa sürede sol bek meselesini çözmeyi planlıyor. Gabriel Fuentes haziran ayında tatil için İstanbul'a gelmiş ve adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
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