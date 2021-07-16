16 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor loca satışlarına başlıyor!

Trabzonspor loca satışlarına başlıyor!
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu için loca satışlarına başlayacağını duyurdu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medical Park Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak locaların doğu tarafında kalanların zeminin yükseltildiği, güvenlik ve görüş standartlarının da iyileştirildiği belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medical Park Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak locaların doğu tarafında kalanların zeminin yükseltildiği, güvenlik ve görüş standartlarının da iyileştirildiği belirtildi.

Açıklamada, KDV dahil loca fiyatlarının BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkalarının ise 150 bin lira olduğu kaydedildi.

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