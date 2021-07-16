16 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Trabzonspor loca satışlarına başlıyor!
Trabzonspor, 2021-2022 sezonu için loca satışlarına başlayacağını duyurdu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medical Park Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak locaların doğu tarafında kalanların zeminin yükseltildiği, güvenlik ve görüş standartlarının da iyileştirildiği belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medical Park Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak locaların doğu tarafında kalanların zeminin yükseltildiği, güvenlik ve görüş standartlarının da iyileştirildiği belirtildi.
Açıklamada, KDV dahil loca fiyatlarının BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkalarının ise 150 bin lira olduğu kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası