16 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı istedi yönetim İsmail Köybaşı transferini bitirdi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni rota sol bek... Bu bölge için Alioski, Meling ve Dalbert gibi isimleri gündemine alan bordo-mavililer, son olarak bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'yı listesine ekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da İsmail'i çok istediği ve transferin bitme aşamasına geldiği aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı istedi yönetim İsmail Köybaşı transferini bitirdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Sol bek için gündemine Alioski, Meling ve Dalbert gibi isimler giren Trabzon'da hareketli saatler yaşanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'yı istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı istedi yönetim İsmail Köybaşı transferini bitirdi!

Oyuncuyla da görüşen Avcı'nın, "Seni kadromda düşünüyorum" dediği öğrenilirken, yönetim transferi büyük ölçüde bitirdi. Trabzon'un 32 yaşındaki futbolcuyla senelik 5 milyon TL'ye bir anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.

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