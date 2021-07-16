Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı istedi yönetim İsmail Köybaşı transferini bitirdi!

Oyuncuyla da görüşen Avcı'nın, "Seni kadromda düşünüyorum" dediği öğrenilirken, yönetim transferi büyük ölçüde bitirdi. Trabzon'un 32 yaşındaki futbolcuyla senelik 5 milyon TL'ye bir anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.

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