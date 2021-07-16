Son dakika transfer haberi: Alman basınından Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi!
2019-2020 sezonunda ortaya koyduğu performansla Trabzonsporlu taraftarların unutamadığı Alexander Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Alman basınında yer alan haberde, Norveçli santrforun Leipzig'deki geleceği hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İşte bordo-mavili taraftarları umutlandıran transfer gelişmesinin ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'a eski yıldızından iyi haber... Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'u 2021-2022 öncesi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Norveçli golcü için dün Kicker'da önemli bir iddia vardı.
AN MESELESİ...
Alman basınında çıkan haberlerde hücumda birçok alternatifi bulunan Leipzig'de; Sörloth'un forma şansı olmadığı net ifadelerle belirtildi. Alman ekibine satışı sırasında sözleşmesine, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesi bulunan Sörloth'un tekrar bordo-mavili formayı giymesi an meselesi... Önceliğini golcü transferine veren yönetim, Norveçli için tüm şartları zorluyor.
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