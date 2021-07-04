04 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 5 futbolcu performanslarıyla Abdullah Avcı'yı şaşırttı!

O isimler performanslarıyla Avcı'yı şaşırttı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, altyapıdan 5 futbolcuyu kampo kadrosuna dahil etmişti. Bordo-mavililerdeki bu isimler performanslarıyla göz kamaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı önümüzdeki sezon kupayı müzeye götürmek isterken, teknik heyetinden gelen rapor doğrultusunda 5 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmişti.

61Saat'in haberine göre; Kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül'ün performanslarının Avcı'yı şaşırttığı belirtildi.

Yabancı kuralı gelmeseydi, bu 5 oyuncunun da Trabzon kampıyla birlikte başka takımlara gönderileceğinin altı çizildi.

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