04 Temmuz 2021, Pazar
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Trabzonspor'da 5 futbolcu performanslarıyla Abdullah Avcı'yı şaşırttı!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, altyapıdan 5 futbolcuyu kampo kadrosuna dahil etmişti. Bordo-mavililerdeki bu isimler performanslarıyla göz kamaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı önümüzdeki sezon kupayı müzeye götürmek isterken, teknik heyetinden gelen rapor doğrultusunda 5 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmişti.
61Saat'in haberine göre; Kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül'ün performanslarının Avcı'yı şaşırttığı belirtildi.
Yabancı kuralı gelmeseydi, bu 5 oyuncunun da Trabzon kampıyla birlikte başka takımlara gönderileceğinin altı çizildi.
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