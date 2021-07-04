Trabzonspor'da 5 futbolcu performanslarıyla Abdullah Avcı'yı şaşırttı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, kadrosunu 4 yıldız isimle güçlendirmişti. TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrasında yerli alternatiflere de yönelen Fırtına, İbrahim Akdağ'ı transfer listesine aldı. 30 yaşındaki oyuncu da bordo-mavililere gelmek istediğini iletti. İşte detaylar... Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)