Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Sidnei, Ömer Toprak, Gabriel Fuentes transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

GIANLUCA LAPADULA

Alexander Sörloth'ken, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.

DALBERT

Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trabzonspor Inter'den Dalbert'i istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen Dabert'in opsiyon bedelini 7 milyon euro olarak belirtti.

SIDNEI

Stoper bölgesinde alternatif bir isim arayan Trabzonspor, Sidnei ile ilgileniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Sidnei, 10 maçta görev almıştı.

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor'da muhteşem bir performans sergileyen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Gelecek sezon transfer olup olmayacağı henüz belli olmayan Sörloth'a Trabzonspor talip olmuştu. Başkan Ağaoğlu sık sık Norveçli yıldız ile görüşüyor.

ÖMER TOPRAK

Werder Bremen'in küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmayı düşünen gurbetçi yıldız, Trabzonspor'un gündemine geldi. Alman basını Ömer Toprak ile Trabzonspor flörtünü duyurdu.

GABRIEL FUENTES

Kolombiya'nın Junior takımında forma giyen Gabriel Fuentes, Trabzonspor'un radarına girdi. Milliyet'in haberine göre Trabzonspor 2.5 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

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