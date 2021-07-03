03 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sosyal medya hesabından 3 Temmuz ile ilgili paylaşımda bulundu. Bordo-mavililerin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. "Trabzonspor sadece bir spor kulübü değildir. Kurulduğundan bugüne adaletsizliğe ve güce karşı verilen mücadelenin sembolü haline gelmiştir." (TS spor haberleri)

Trabzonspor sosyal medya hesabından 3 Temmuz'a dair paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Trabzonspor sadece bir spor kulübü değildir. Kurulduğundan bugüne adaletsizliğe ve güce karşı verilen mücadelenin sembolü haline gelmiştir. Bu her zaman böyle devam edecektir. Haksızlıkların karşısında daima kenetlenerek dik duruş sergileyen camiamıza teşekkür ederiz #SeneHep2011
Trabzonspor transferde atağa kaltı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Ukrayna basını duyurdu! Fırtına genç golcünün peşinde Ukrayna basını duyurdu! Fırtına genç golcünün peşinde
Trabzonspor'dan Efecan'a şartlı onay! Trabzonspor'dan Efecan'a şartlı onay!
Fırtına'dan yerli talebi! 2 futbolcu ön plana çıktı Fırtına'dan yerli talebi! 2 futbolcu ön plana çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör