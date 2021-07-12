12 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer bombaları peş peşe! Dalbert, Alioski ve Mario Rui...

Trabzonspor şu ana kadar transferde en çok konuşulan takım konumunda. Kadrosuna önemli yıldızları katan bordo mavililer, gelecek sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Nitekim Karadeniz Fırtınası transferlerine devam edecek. Trabzonspor, sol bek için Dalbert hariç, Alioski ve Rui ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer bombaları peş peşe! Dalbert, Alioski ve Mario Rui...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Karadeniz ekibinde gözler sol bek transferine çevrilmiş durumda. Bordo-mavililerin liste başında İnter'den Dalbert var. Geçen sezonu Rennes'de kiralık geçiren 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Dalbert'i kadrosunda görmeyi çok istiyor. Ancak alternatifsiz kalmak istemeyen Karadeniz devi Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski ve Napoli'den Mario Rui ile de dirsek temasını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer bombaları peş peşe! Dalbert, Alioski ve Mario Rui...

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Dalbert dışında 2 oyuncuyla daha ilgilendiklerini belirterek Alioski ve Mario Rui'yi doğruladı. Ağaoğlu "Sol bek için 3 adayımız var. Bunlardan biri kısa süre içinde bordo-mavili formamızı giyecek" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'a en yakın ismin Dalbert olduğu kaydedildi. Ezgjan Alioski'ye bonuslarla birlikte yıllık 2.1 milyon euro'luk teklif yapıldı ancak Makedon sol beki Roma da istiyor. Rui de kiralık olarak gelecek.

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