Başkan Ahmet Ağaoğlu da Dalbert dışında 2 oyuncuyla daha ilgilendiklerini belirterek Alioski ve Mario Rui'yi doğruladı. Ağaoğlu "Sol bek için 3 adayımız var. Bunlardan biri kısa süre içinde bordo-mavili formamızı giyecek" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'a en yakın ismin Dalbert olduğu kaydedildi. Ezgjan Alioski'ye bonuslarla birlikte yıllık 2.1 milyon euro'luk teklif yapıldı ancak Makedon sol beki Roma da istiyor. Rui de kiralık olarak gelecek.

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