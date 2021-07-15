Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un da transfer gündeminde olan Dalbert'in yeni takımı belli oluyor!

Trabzonspor'un da transfer listesinde olan ancak anlaşmaya varılamayan Dalbert'in yeni takımı belli oluyor. İtalya Serie A ekibi Inter'in planlamaları arasında bulunmayan Brezilyalı sol bek, bir başka İtalyan kulübü Cagliari ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'un transfer gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan Dalbert'in yeni adresi netleşiyor.

Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Cagliari ile büyük ölçüde anlaştı.

Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Sambacı, 7 milyon euro satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Cagliari ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak.

Serie A'da 55 maça çıkan Dalbert, 9 asist yaptı.

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