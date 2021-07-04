04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da rota Muhammet Demir'e çevrildi
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde transferlerine devam eden Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer forvet konusunda yerli oyuncu arayarak gündemine bonservisi Başakşehir'de bulunan Muhammet Demir'i aldı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un forvet mevki için istediği oyunculardan biri de Muhammet Demir. Fotomaç'ın haberine göre geçmişte bordo-mavili formayı giyen 29 yaşındaki golcüyle temaslar sürüyor. Karadeniz ekibi geçen sezon Gaziantep'te 15 gol atan oyuncu için Başakşehir ile görüşmelere başladı. Muhammet Demir'in de bu transfer için istekli olduğu belirtildi.
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