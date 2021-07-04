04 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da rota Muhammet Demir'e çevrildi

Fırtına'da forvet arayışı! Sürpriz isim listede...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde transferlerine devam eden Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer forvet konusunda yerli oyuncu arayarak gündemine bonservisi Başakşehir'de bulunan Muhammet Demir'i aldı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un forvet mevki için istediği oyunculardan biri de Muhammet Demir. Fotomaç'ın haberine göre geçmişte bordo-mavili formayı giyen 29 yaşındaki golcüyle temaslar sürüyor. Karadeniz ekibi geçen sezon Gaziantep'te 15 gol atan oyuncu için Başakşehir ile görüşmelere başladı. Muhammet Demir'in de bu transfer için istekli olduğu belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da sol beke 3 aday! Trabzonspor'da sol beke 3 aday!
Sevindiren haber geldi! Transfer... Sevindiren haber geldi! Transfer...
Ukrayna basını duyurdu! Fırtına genç golcünün peşinde Ukrayna basını duyurdu! Fırtına genç golcünün peşinde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör