14 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maç, gol düellosuna sahne oldu. 5-3 biten karşılaşmanın galibi Trabzonspor oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı.

Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, 8 gollü düelloyu 5-3 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Koita, 61. dakikada Berat Özdemir, 82. dakikada Bakasetas, 84. dakikada Gervinho ve 90. dakikada Vitor Hugo kaydetti.

Ümraniyespor'un gollerini ise 51. dakikada Yonathan Del Valle ve 74 ile 79. dakikalarda Fuat Bavuk attı.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Trabzonspor 0-1 Ümraniyespor
GOL | Trabzonspor 1-1 Ümraniyespor

GOL | Trabzonspor 2-1 Ümraniyespor
GOL | Trabzonspor 2-2 Ümraniyespor
GOL | Trabzonspor 4-3 Ümraniyespor
GOL | Trabzonspor 3-3 Ümraniyespor
GOL | Trabzonspor 4-3 Ümraniyespor
GOL | Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor

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