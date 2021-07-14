14 Temmuz 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maç, gol düellosuna sahne oldu. 5-3 biten karşılaşmanın galibi Trabzonspor oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı.
Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, 8 gollü düelloyu 5-3 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Koita, 61. dakikada Berat Özdemir, 82. dakikada Bakasetas, 84. dakikada Gervinho ve 90. dakikada Vitor Hugo kaydetti.
Ümraniyespor'un gollerini ise 51. dakikada Yonathan Del Valle ve 74 ile 79. dakikalarda Fuat Bavuk attı.
MAÇIN GOLLERİ
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası