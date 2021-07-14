14 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçında ilk 11'ler belli oldu!

Trabzonspor-Ümraniyespor maçında 11'ler belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Trabzonspor yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, ilk hazırlık maçı için sahaya iniyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor sahaya çıkıyor. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç öncesinde iki takımında ilk 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

Trabzonspor'un yedekleri: Arda, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Koita, Murat Cem

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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