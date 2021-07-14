Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçında ilk 11'ler belli oldu!
Trabzonspor yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, ilk hazırlık maçı için sahaya iniyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor sahaya çıkıyor. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç öncesinde iki takımında ilk 11'i belli oldu...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde
Trabzonspor'un yedekleri: Arda, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Koita, Murat Cem
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası