Trabzonspor atlet Mücahit Bulut'la yollarını ayırdı
Ağrılı bölgesel hakem Ömer Sarı'nın koşu testlerine, atler Mücahit Bulut katılmıştı. Bu gelişmenin ortaya çıkmasından sonra Trabzonspor, sporcuyla yollarını ayırdı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Koşu testlerinde, Ağrılı bölgesel hakem Ömer Sarı'nın yerine dublör olan milli atlet Mücahit Bulut, yaptığı sahtekarlık nedeniyle kulübü Trabzonspor ile ilişkisi kesildi. Milliyet'te yer alan habere göre sanki Sarı'ymış gibi testlere katılmak için sahaya çıkan ancak yapılan bir ihbar sonrasında koşamadan yakalanan Bulut'un bu durumu gündem olunca, kulübü Trabzonspor da hemen refleks gösterdi.
Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, olayı yeni öğrendiklerini, bunun hemen sonrasında yolları ayırma kararı aldıklarını ifade etti. Hayırlıoğlu, "Bu bizim Ağrı'daki bir koşucumuz. Olayı yeni öğrendik ve hemen yazısını yazdırdım. Trabzonspor ile ilişkisini kestik. Böyle bir sporcunun bünyemizde olmasını, Trabzonspor ile isminin anılmasına karşı olduğumuz için kulübümüzle ilişkisini kestik" diye konuştu.
Bordo-mavili yönetici, bu sporcunun daha önce de böyle işleri olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Hocasına da yaptırım uyguladık. 257 tane amatör sporcumuz var. Her birinin Trabzonspor'un ağırlığını bilmesi gerek. Bunu bazılarına aşılayamadığımızda sıkıntı yaşıyoruz. Yakaladığımızda gerekeni uyguluyoruz" yorumunu yaptı.
SADECE SARI YARGILANMIŞTI
Merkez Hakem Kurulu üyesi Hikmet Öksüzoğlu tarafından yakalanan Ömer Sarı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 6 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Ancak yerine geçen Mücahit Bulut ise futbol ailesinden olmadığı için yargılanmamış ve hakkında bir işlemde bulunulmamıştı.
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