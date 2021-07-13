13 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor ile Ümraniyespor hazırlık maçı yapacak!

Trabzonspor ilk hazırlık maçı A Spor'da!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yeni transferlerini ilk defa sahaya sürecek. Trabzonspor, ilk hazırlık maçında 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, sahaya çıkıyor. Bordo mavililer ilk hazırlık maçında 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fırtına, sosyal medya hesabından hazırlık maçını şu sözlerle duyurdu;

"Takımımız Süper Lig 2021 – 2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayacak. 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fırtına'ya Dalbert müjdesi! 2 rakip aradan çekildi Fırtına'ya Dalbert müjdesi! 2 rakip aradan çekildi
Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! Dört gözle bekliyorum Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Dört gözle bekliyorum"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör