Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması! "18'ine kadar izin verdik"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Henüz takıma katılmayan Ekuban hakkında da konuşan Avcı, "Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
"Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz."
"Gervinho oynayarak gelen bir oyuncuydu. Koita'nın biraz maç eksiği var. 18'inde de Uğurcan, Abdülkadir ve Hamsik kadroya katılacak. Kadrodaki hem seviye hem de rekabet artacak."
"Dorukhan Toköz'ü şimdi sizden duydum. Daha önce duymadım, gündemimize gelmedi. Öyle bir şey yok."
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