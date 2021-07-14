14 Temmuz 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması! "18'ine kadar izin verdik"

Avcı'dan Ekuban açıklaması!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Henüz takıma katılmayan Ekuban hakkında da konuşan Avcı, "Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz."

"Gervinho oynayarak gelen bir oyuncuydu. Koita'nın biraz maç eksiği var. 18'inde de Uğurcan, Abdülkadir ve Hamsik kadroya katılacak. Kadrodaki hem seviye hem de rekabet artacak."

"Dorukhan Toköz'ü şimdi sizden duydum. Daha önce duymadım, gündemimize gelmedi. Öyle bir şey yok."

Avcı'dan Ekuban açıklaması!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan 15 Temmuz paylaşımı! Trabzonspor'dan 15 Temmuz paylaşımı!
8 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! | Özeti izleyin 8 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! | Özeti izleyin
Süper Lig devinden Dorukhan bombası! F.Bahçe derken... Süper Lig devinden Dorukhan bombası! F.Bahçe derken...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör