03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun transferinin yeniden gündeme geldiği öğrenildi.
Hücum bölgesindeki çeşitliliği artırmak için de hedefin Muhammet Demir olduğu belirtiliyor. Daha önce de Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki forvetin, Başakşehir'den kiralanabileceği ifade edildi. Mehmet Topal'ın ise şu an için gündemde olmadığı belirlendi.
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan İsmail Köybaşı ve Muhammet Demir atağı
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon güçlü bir kadro ile lige girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, yerli oyuncu için İsmail Köybaşı ve Muhammet Demir'i gündemine aldı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da yabancı oyuncu transferiyle ilgili çalışmalar sürerken yerli oyuncular için ise alternatif isimler gündeme gelmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre Abdullah Avcı'nın bazı tecrübeli yerli isimleri kadrolarına katabileceklerini söylemesi üzerine gözler İsmail Köybaşı'nı çevrildi.
Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun transferinin yeniden gündeme geldiği öğrenildi.
Hücum bölgesindeki çeşitliliği artırmak için de hedefin Muhammet Demir olduğu belirtiliyor. Daha önce de Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki forvetin, Başakşehir'den kiralanabileceği ifade edildi. Mehmet Topal'ın ise şu an için gündemde olmadığı belirlendi.
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