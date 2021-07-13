Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Dalbert müjdesi! CSKA ve Olympiakos aradan çekildi
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, şu ana kadar 4 isimle kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililer sol bek mevkisini de güçlendirmek isterken, gündemine Inter'de forma giyen Dalbert'i almıştı. Fırtına'ya transferde rakip olan CSKA Moskova yabancı sınırından dolayı, Olympiakos ise maddiyattan dolayı aradan çekildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, İnter'in sol beki Dalbert transferinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin peşinde olduğu Brezilyalı futbolcuyla CSKA Moskova ve Olympiakos da ilgileniyordu. Özellikle Ruslar, Fırtına için ciddi rakipti. Fotomaç'ın haberine göre; kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurma serbestliği olan CSKA, 10 kişilik kontenjanında yer açamadı. Bu sebeple Dalbert transferini askıya aldı. Trabzonspor'un transferdeki bir diğer rakibi de Olympiakos. Yunan ekibi de Fırtına kadar güçlü bir teklif sunamadı.
EURO 2020 ÖRNEĞİ!
Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı yönetimle yaptığı görüşmede, Dalbert'in oyun sistemi için çok önemli olduğunu vurguluyor. Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili idarecilere "EURO 2020'yi izlemişinizdir. Beklerin turnuvası oldu. Günümüz futbolunda bekleriniz kusursuz olmalı" ifadelerini kullandı. Avcı, olası Dalbert transferiyle mükemmel defans kurgusuna sahip olacak. Sağda Bruno Peres oynayacak. Ortada klasik Vitor Hugo- Edgar İe ikilisi görev yapacak. Sol bekte de Dalbert forma giyecek. Böylece Avcı'nın 'kalite' vurgusu transferlerle tamamlanmış olacak.
Birçok talibi olmasına rağmen Dalbert'in Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili ekibin teklifine olumlu yaklaşmasında Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi 'marka' isimlerin Karadeniz ekibini tercih etmesi etken oldu. Yönetim yine de işi imza aşamasına getirmeden "Bitti" gözüyle bakmıyor.
İTALYANLARA GÖRE BİTTİ
Trabzonspor her geçen gün Dalbert'e daha fazla yaklaşırken İtalya basına da Brezilyalı futbolcunun yakın zamanda bordo-mavili formayı giyeceğini belirtiyor. Çizme basınında dün de "Dalbert, Trabzonspor'a doğru" manşetleri atıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası