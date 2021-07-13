13 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Dalbert müjdesi! CSKA ve Olympiakos aradan çekildi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, şu ana kadar 4 isimle kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililer sol bek mevkisini de güçlendirmek isterken, gündemine Inter'de forma giyen Dalbert'i almıştı. Fırtına'ya transferde rakip olan CSKA Moskova yabancı sınırından dolayı, Olympiakos ise maddiyattan dolayı aradan çekildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Dalbert müjdesi! CSKA ve Olympiakos aradan çekildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Bordo-mavililer, İnter'in sol beki Dalbert transferinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin peşinde olduğu Brezilyalı futbolcuyla CSKA Moskova ve Olympiakos da ilgileniyordu. Özellikle Ruslar, Fırtına için ciddi rakipti. Fotomaç'ın haberine göre; kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurma serbestliği olan CSKA, 10 kişilik kontenjanında yer açamadı. Bu sebeple Dalbert transferini askıya aldı. Trabzonspor'un transferdeki bir diğer rakibi de Olympiakos. Yunan ekibi de Fırtına kadar güçlü bir teklif sunamadı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Dalbert müjdesi! CSKA ve Olympiakos aradan çekildi

EURO 2020 ÖRNEĞİ!
Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı yönetimle yaptığı görüşmede, Dalbert'in oyun sistemi için çok önemli olduğunu vurguluyor. Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili idarecilere "EURO 2020'yi izlemişinizdir. Beklerin turnuvası oldu. Günümüz futbolunda bekleriniz kusursuz olmalı" ifadelerini kullandı. Avcı, olası Dalbert transferiyle mükemmel defans kurgusuna sahip olacak. Sağda Bruno Peres oynayacak. Ortada klasik Vitor Hugo- Edgar İe ikilisi görev yapacak. Sol bekte de Dalbert forma giyecek. Böylece Avcı'nın 'kalite' vurgusu transferlerle tamamlanmış olacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Dalbert müjdesi! CSKA ve Olympiakos aradan çekildi

Birçok talibi olmasına rağmen Dalbert'in Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili ekibin teklifine olumlu yaklaşmasında Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi 'marka' isimlerin Karadeniz ekibini tercih etmesi etken oldu. Yönetim yine de işi imza aşamasına getirmeden "Bitti" gözüyle bakmıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Dalbert müjdesi! CSKA ve Olympiakos aradan çekildi

İTALYANLARA GÖRE BİTTİ
Trabzonspor her geçen gün Dalbert'e daha fazla yaklaşırken İtalya basına da Brezilyalı futbolcunun yakın zamanda bordo-mavili formayı giyeceğini belirtiyor. Çizme basınında dün de "Dalbert, Trabzonspor'a doğru" manşetleri atıldı.

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