Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, sürpriz bir isim gündeme geldi. Bodro mavililerin, Ezgjan Alioski ve Dalbert'ten sonuç alamazsa İsmail Köybaşı ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Uzun süredir sol bek arayan Trabzonspor'da son olarak gündeme İsmail Köybaşı geldi.

Bordo mavililer bir taraftan Dalbert ve Alioski'yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime bonservisi elinde olan İsmail'i tavsiye ettiği öğrenildi.

Millî oyuncunun transfer için kendisini arayan kulüplere "Trabzonspor'dan haber bekliyorum" dediği ifade edildi.

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