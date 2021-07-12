12 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Djaniny Semedo sonradan açıldı!

Trabzonspor'da yıldız oyuncu sonradan açıldı!
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Trabzonspor, yeni sezon kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin forveti, Djaniny Semedo kampın ilk günlerinde durgun jaliyle dikkat çekiyordu. Tecrübeli golcünün her geçen gün üzerine koyarak gittiği ve sonradan açıldığı kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yıldızlarından Djaniny Semedo kampın ilk günlerinde durgundu.

Tecrübeli forvet her geçen gün üzerine koyarak gidiyor.

Yeşil Burun Adalı futbolcu attığı güzel gollerle teknik direktör Abdullah Avcı'dan da alkışı alıyor. Avcı, onun transferine onay vermemişti.

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