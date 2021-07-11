Trabzonspor yeni sezon öncesinde transfer bombalarını peş peşe patlattı. Bordo mavililer kadrosuna oldukça önemli oyuncuları katmayı başardı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transferlere devam edecek olan Fırtına, bir süredir gündeminde olan Ezgjan Alioski için fiyat yükseltti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)