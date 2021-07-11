11 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çift idmanla günü tamamladı. (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah idmanında denge ve mobilizasyon çalışması yapan bordo-mavili ekip, genel kuvvet antrenmanıyla ilk bölümü noktaladı.

Öğleden sonra yapılan ikinci idmanda dar alan ve geniş alan oyunları üzerinde duran Karadeniz temsilcisi, çift kale maçla akşam idmanını tamamladı.

Trabzonspor hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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