Son dönemde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'daki talipleri peşini bırakmıyor. Milli oyuncuyla bir süredir yakından ilgilenen Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, Trabzonspor'un kapısını çaldı. İşte Fırtına'nın Ömür için istediği rakam... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Yaşadığı sakatlıklar sonrası düşüş yaşasa da Abdülkadir Ömür potansiyeli ve yeteneğiyle hala Avrupa takımlarının gözdesi. Fotomaç'ın haberine göre; geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncuya Almanların köklü ekibi M'Gladbach kanca attı. Bordo-mavililerden fiyat istediler. Trabzonspor yönetimi "15 milyon euro" yanıtını verdi. Gladbach'ın cevabı bekleniyor. Rakamlar yakın olursa pazarlık masasına oturulacak.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ