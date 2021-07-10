10 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü!
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik, Caleb Ekuban ve Anders Trondsen antrenmanda yer almadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, ardından şut çalışması yaptı. İdman, dar alanda gruplar halinde yapılan çift kale maçla tamamlandı.
İdmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Ekuban'ın 13 Temmuz Salı günü takıma dahil olacağı aktarıldı.

Anders Trondsen ise dizindeki ödem sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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