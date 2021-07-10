10 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan flaş paylaşım

Vitor Hugo'dan flaş paylaşım
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

İdmanlar bir hayli tempolu ve sert geçiyor. Vitor Hugo da önceki gün antrenman sonrası ayağındaki yara-bere izlerini paylaştı.

İdmanlar bir hayli tempolu ve sert geçiyor. Vitor Hugo da önceki gün antrenman sonrası ayağındaki yara-bere izlerini paylaştı. Brezilyalı stoper "Burada sezon öncesi sessizlik hakim" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Oyuncuların bu hırsı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.


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