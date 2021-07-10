Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan flaş paylaşım

İdmanlar bir hayli tempolu ve sert geçiyor. Vitor Hugo da önceki gün antrenman sonrası ayağındaki yara-bere izlerini paylaştı.

İdmanlar bir hayli tempolu ve sert geçiyor. Vitor Hugo da önceki gün antrenman sonrası ayağındaki yara-bere izlerini paylaştı. Brezilyalı stoper "Burada sezon öncesi sessizlik hakim" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Oyuncuların bu hırsı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.





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