10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan flaş paylaşım
İdmanlar bir hayli tempolu ve sert geçiyor. Vitor Hugo da önceki gün antrenman sonrası ayağındaki yara-bere izlerini paylaştı.
İdmanlar bir hayli tempolu ve sert geçiyor. Vitor Hugo da önceki gün antrenman sonrası ayağındaki yara-bere izlerini paylaştı. Brezilyalı stoper "Burada sezon öncesi sessizlik hakim" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Oyuncuların bu hırsı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.
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