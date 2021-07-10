10 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme çok neşeli

Nwakaeme çok neşeli
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2021

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, kampın en keyifli isimlerinden biri. Nijeryalı futbolcunun yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da 31 yaşındaki futbolcuyla sık sık konuşuyor.

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, kampın en keyifli isimlerinden biri. Nijeryalı futbolcunun yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da 31 yaşındaki futbolcuyla sık sık konuşuyor. Nwakaeme, Abdullah Avcı'nın yaklaşan sezonda yine en büyük kozlarından biri olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Futbolcular idmana doymuyor! Antrenmanda ilginç diyalog Futbolcular idmana doymuyor! Antrenmanda ilginç diyalog
F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! Maç özeti F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! (Maç özeti)
Trabzonspor'a Inter'den sol bek! Trabzonspor'a Inter'den sol bek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör