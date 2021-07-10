Trabzonspor'da Nwakaeme çok neşeli

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, kampın en keyifli isimlerinden biri. Nijeryalı futbolcunun yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da 31 yaşındaki futbolcuyla sık sık konuşuyor.

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, kampın en keyifli isimlerinden biri. Nijeryalı futbolcunun yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da 31 yaşındaki futbolcuyla sık sık konuşuyor. Nwakaeme, Abdullah Avcı'nın yaklaşan sezonda yine en büyük kozlarından biri olacak.

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