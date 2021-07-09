09 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları!

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları!
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve geniş alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve geniş alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Bordo-mavili takım, 10 Temmuz'da yapacağı idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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