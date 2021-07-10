Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor'da futbolcuların istekli görüntüsü teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Futbolcular, tecrübeli hocanın idmanı bitirmesine rağmen çalışmaya devam etmek istedi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Bordo-mavili takımda oyuncular yeni sezon öncesi hem hırsla hem de keyifle çalışıyorlar. Öyle ki futbolcular antrenmana doymuyorlar. Önceki gün 5'e 2 top kapma antrenmanı biraz farklı şekilde oynandı. Tüm takım katıldı. Abdullah Avcı'nın yardımcıları hem Türkçe hem İngilizce olarak yapılan pasları saydı.

Bordo-mavili oyuncular büyük bir hırs ve neşeyle bu antrenmanı yaparken bir anda Avcı'nın düdüğü çaldı. Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli teknik adam "Haydi idman bitti" dedi, ancak oyuncular "Devam edelim hocam" sözleriyle çalışmaya devam etmek istediler. Öğrencilerini kırmayan Abdullah Avcı 10 dakika daha çalışmalarına izin verdi.

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