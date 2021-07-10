Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu futbolcular idmana doymuyor! Antrenmanda ilginç diyalog
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor'da futbolcuların istekli görüntüsü teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Futbolcular, tecrübeli hocanın idmanı bitirmesine rağmen çalışmaya devam etmek istedi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavili takımda oyuncular yeni sezon öncesi hem hırsla hem de keyifle çalışıyorlar. Öyle ki futbolcular antrenmana doymuyorlar. Önceki gün 5'e 2 top kapma antrenmanı biraz farklı şekilde oynandı. Tüm takım katıldı. Abdullah Avcı'nın yardımcıları hem Türkçe hem İngilizce olarak yapılan pasları saydı.
Bordo-mavili oyuncular büyük bir hırs ve neşeyle bu antrenmanı yaparken bir anda Avcı'nın düdüğü çaldı. Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli teknik adam "Haydi idman bitti" dedi, ancak oyuncular "Devam edelim hocam" sözleriyle çalışmaya devam etmek istediler. Öğrencilerini kırmayan Abdullah Avcı 10 dakika daha çalışmalarına izin verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası