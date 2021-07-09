09 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Inter'den sol bek! Dalbert...

Trabzonspor'a Inter'den sol bek!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Yeni sezon transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, sol bek arayışlarına devam ediyor. Daha önce Lazio'dan Jordan Lukaku ve Leeds United'dan Ezgjan Alioski'yi gündemine alan bordo-mavililer, flaş bir yıldızı daha takibe aldı. İtalyan basınında çıkan habere göre; Fırtına, Inter'in sol beki Dalbert'i transfer listesine ekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota sol beke çevrildi. Daha önce İtalya Ligi'nden Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan bordo-mavililerin, Çizme'den bir transfer daha yapacağı iddia edildi.

İtalyanların önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Inter'in Brezilyalı futbolcusu Dalbert'i gündemine aldı.

RAKİP CSKA MOSKOVA!


Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fransa Ligi takımlarından Rennes'de forma giyen ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak isteyen Trabzonspor, bu transferde Rus devi CSKA Moskova ile yarışıyor.

FRANSA LİGİ'NDE YILDIZI PARLADI


Daha önce Serie A'dan Gervinho ve Bruno Peres'in yanı sıra uzun yıllar İtalya'da top koşturan Marek Hamsik'i transfer eden Trabzonspor'un Inter'de kadroda düşünülmeyen oyuncu için temaslara başladığı belirtildi. Brezilyalı oyuncu Inter'e 2017'de Fransa'nın Nice takımından 21 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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