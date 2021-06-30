Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğu açıklandı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Genel Kurulda, Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, corona virüsü sürecinde yaşanan sıkıntılı durumu ve bordo-mavilere verdiği zararları açıkladı. Zengin, bordo-mavili kulübün toplam borcunun net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğunu duyurdu.

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