30 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un borcu açıklandı
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğu açıklandı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Genel Kurulda, Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, corona virüsü sürecinde yaşanan sıkıntılı durumu ve bordo-mavilere verdiği zararları açıkladı. Zengin, bordo-mavili kulübün toplam borcunun net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğunu duyurdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?