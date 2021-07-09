09 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Belçika basını duyurdu! Trabzonspor'da Florin Tanase harekatı

Belçika basını duyurdu! Fırtına'ya Rumen yıldız
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 Giriş Tarihi: 09.07.2021

Yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'un gündemine flaş bir isim geldi. Belçika basınında yer alan habere göre, bordo mavililer, orta sahaya Rumen futbolcu Florian Tanase'yi istiyor. Ancak Tanase için birçok takım da devrede. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yaz transfer sezonunda bomba gibi giriş yapan var Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor için yeni bir isim daha gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Şu anda Steaua Bükreş'te forma giyen Florin Tanase'ye kanca attı.

ANDERLECHT'TEN 5 MİLYON

Öte yandan Belçika ekibi Anderlecht'in, Tanase için oyuncunun kulübüne 5 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği kaydedildi.

Tanase'yi Trabzonspor ile beraber Marsilya ve Al Hilal de teklifte bulunurken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

FLORIN TANASE KİMDİR?

30 Aralık 1994'te Romanya'da dünyaya gelen yıldız isim, 1.85 boyunda ve 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kariyerine Georghe Hagi'nin kurduğu altyapı takımında başlayan Tanase, daha sonra Voluntari, Viitorul ve Steua Bükreş formalarını giydi. Öte yandan Tanese, kariyeri boyunca 275 maça çıkarken 86 gol 48 asist üretti.

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