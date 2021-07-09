Son dakika Trabzonspor haberi: Yunus Mallı: "Güveni boşa çıkarmayacağım"
Devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Trabzonspor'a transfer olan Yunus Mallı, bordo mavililerin şu sıralar yaptığı kamptan öne çıkan isimlerden birisi oldu. Açıklamalarda bulunan milli oyuncu, "Bu sezon bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor'da kampın öne çıkan isimlerinden olan Yunus Mallı, "Bu sezon bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yunus Mallı, kamp döneminin öne çıkan isimlerinden oldu.
Haber61'in haberine göre; 29 yaşındaki orta saha, idmanlarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini harfiyen yerine getirirken, fizik gücüyle takım arkadaşlarının bir adım önüne geçti.
Yeni sezonun kendisi ve Trabzonspor için daha iyi olmasını hedefleyen Yunus, "Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon kendi adıma hedeflerin uzağında kaldım. İnanıyorum ki, yeni sezonda takımımın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak performansı sergileyeceğim. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası