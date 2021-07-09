09 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Yunus Mallı: "Güveni boşa çıkarmayacağım"

Yunus Mallı: Güveni boşa çıkarmayacağım
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Trabzonspor'a transfer olan Yunus Mallı, bordo mavililerin şu sıralar yaptığı kamptan öne çıkan isimlerden birisi oldu. Açıklamalarda bulunan milli oyuncu, "Bu sezon bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'da kampın öne çıkan isimlerinden olan Yunus Mallı, "Bu sezon bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yunus Mallı, kamp döneminin öne çıkan isimlerinden oldu.

Haber61'in haberine göre; 29 yaşındaki orta saha, idmanlarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini harfiyen yerine getirirken, fizik gücüyle takım arkadaşlarının bir adım önüne geçti.

Yeni sezonun kendisi ve Trabzonspor için daha iyi olmasını hedefleyen Yunus, "Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon kendi adıma hedeflerin uzağında kaldım. İnanıyorum ki, yeni sezonda takımımın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak performansı sergileyeceğim. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" açıklamasını yaptı.

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