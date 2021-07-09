09 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberiler: Trabzonsporlu Flavio'ya Süper Lig'den talip sayısı artıyor! Transfer... | Ts haberleri

Süper Lig'den talibi çok! Karar...
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'da Brezilyalı yıldız Flavio'nun geleceği tartışılıyor. Kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Flavio'nun Süper Lig'den talipleri artıyor. (TS transfer haberi)

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'ya, Süper Lig'den pek çok kulübün teklifte bulunduğu öğrenildi. 61saat'te yer alan habere göre İstanbul kampında takımla çalışmalarını sürdüren Sambacı için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kiralanabilir" yönünde görüş belirtmişti. Bordo-Mavili yönetim, ikinci etap kampının ardından oyuncuyla ilgili karar verecek.

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Flavio 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fırtına ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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