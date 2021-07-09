Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Alioski ve Sörloth seferberliği! Yeni teklif masada

Fotomaç'ın haberine göre; Leeds ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, imza parası da 900 bin euro teklifte bulunan Trabzon, yıldız futbolcunun yanıtını bekliyor. Bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncu için İtalyan ekipleri Milan ile Roma'nın da devreye girdiği belirtiliyor.