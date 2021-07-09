Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Alioski ve Sörloth seferberliği! Yeni teklif masada
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 yıldız oyuncuyla güçlendirdi. Fırtına yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavililer Alexander Sörloth ve Ezgjan Alioski için sefere geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita transferleriyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzon, sol bek ve forvete yapacağı takviye için de geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, sol bek konusunda uzun süredir gündeminde yer alan Alioski'ye yeni bir teklif götürmek zorunda kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Leeds ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, imza parası da 900 bin euro teklifte bulunan Trabzon, yıldız futbolcunun yanıtını bekliyor. Bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncu için İtalyan ekipleri Milan ile Roma'nın da devreye girdiği belirtiliyor.
GÖZLER ARTIK ALMANYA'DA!
Golcü konusunda da eski yıldızı Alexander Sörloth'ta ısrarcı olan Trabzonspor, bu transferde de temaslarını kesmiyor. Leipzig'in Portekizli golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmasının ardından Norveçli golcünün forma şansının azaldığı Alman ekibindeki geleceğinin kısa sürede belli olması bekleniyor. Bu oyuncunun durumunu takip eden bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki golcü konusunda tüm şartları zorlamayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 37 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Sörloth, 2019-20 formasını giydiği Trabzonspor'la 49 karşılaşmada 33 gol atmış, 10 da asist yapmıştı.
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