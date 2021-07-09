09 Temmuz 2021, Cuma

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İtalyanlardan Trabzonspor için Jordan Lukaku iddiası!

İtalyanlardan sol bek iddiası! Lukaku'nun kardeşi Süper Lig'e
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Sol bek bölgesine transfer yapmak isteyen Trabzonspor'un ilk hedefi bonservisi elinde olan Ezgjan Alioski... Bordo-mavililer için İtalya'dan Jordan Lukaku iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Sol bek transferinde önceliği Alioski olan Trabzonspor için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; bordo-mavililerin bonservisi Lazio'da olan Jordan Lukaku ile ilgilendiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık oynayan 26 yaşındaki oyuncu için Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin vereceği kararın beklendiği ifade edilirken, 1 Ağustos'a kadar bu oyuncunun durumunun netleşeceği kaydedildi. Kariyerinde Anderlecht, Oostende, Lazio ve Antwerp formaları giyen Lukaku, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 18 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.

Trabzonspor hazırlık maçlarının programını açıkladı haberin devamı

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