Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Caleb Ekuban açıklaması!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Caleb Ekuban ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ekuban'a özel işleri nedeniyle izin verildiği ve oyuncunun 10 Temmuz Cumartesi günü kampa katılacağı belirtildi. (Ts spor haberi)
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.
Açıklama | Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 7, 2021
Kamuoyuna saygılarımızla. pic.twitter.com/RuMwopYV9m
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