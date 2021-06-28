28 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Makaric için yeni harekat

Makaric için yeni harekat
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Abdullah Avcı'nın onay verdiği isimlerden olan forvet oyuncusu Milan Makaric transferinde önemli gelişme... Surdulica'da forma giyen golcü için ikinci harekat başladı. Oyuncunun temsilcisi Lucas Özcan Köse, Türkiye'ye geldi.

Abdullah Avcı'nın onay verdiği isimlerden olan forvet oyuncusu Milan Makaric transferinde önemli gelişme... Surdulica'da forma giyen golcü için ikinci harekat başladı. Oyuncunun temsilcisi Lucas Özcan Köse, Türkiye'ye geldi. Fotomaç'ın haberine göre; tarafların sıkı pazarlıklara başlayacağı kaydedildi. Geçen sezon 25 golle Sırbistan Ligi'nde krallık tacını takmıştı. Ayrıca 8 de asisti bulunuyor.
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