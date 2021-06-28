Trabzonspor sahaya iniyor
Bordo-mavililer yeni sezonun startını bugün resmen veriyor. Karadeniz temsilcisinde ilk antrenman bugün gerçekleşecek. Futbolcular 16.00'da tesislerde bir araya gelecekler. Oyuncular öncelikle gruplar halinde sağlık testlerine girecekler. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
Bordo-mavililer yeni sezonun startını bugün resmen veriyor. Karadeniz temsilcisinde ilk antrenman bugün gerçekleşecek. Futbolcular 16.00'da tesislerde bir araya gelecekler. Oyuncular öncelikle gruplar halinde sağlık testlerine girecekler. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Avcı sezon öncesi neler istediğini, hedeflerini, takım için hazırladığı projeleri aktaracak. Ardından da futbolcular sezonun ilk antrenmanı için sahaya inecekler. Trabzonspor sezonun ilk çalışmasını 18.00'de gerçekleştirecek.
ASIL KAMP İSTANBUL'DA
Trabzon'daki kamp daha çok kaynaşma ve hafif tempolu antrenmanlarla geçecek. Bordo-mavililerin asıl kampı TFF'nin Riva Tesisleri'nde olacak. İki etaplı gerçekleştirilecek kampta öncelikli olarak oyunculara kondisyon yüklenecek. Ardından da hazırlık maçı sürecine geçilecek.
BİTİŞ TARİHİ BELİRSİZ
Karadeniz temsilcisi kampın bitiş tarihi 27 Temmuz olarak belirlendi. Ancak bu tarih kesin değil. Çünkü Fırtına, Ağustos ayının ilk haftasında Konferans Ligi'nde oynayacağı maçın yerine göre tarihi ileri atabilecek. İlk karşılaşma deplasmana denk gelirse Trabzonspor'un Riva kampı uzayacak.
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