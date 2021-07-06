06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bruno Peres çabuk ısındı

Bruno Peres çabuk ısındı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni transferlerde Bruno Peres neşeli kimliğini Trabzon'a da taşıdı. Tecrübeli sağ bek Riva Kampı'nda yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken herkesle çok çabuk kaynaşmasıyla dikkat çekti. (TS spor haberi)

Yeni transferlerde Bruno Peres neşeli kimliğini Trabzon'a da taşıdı. Tecrübeli sağ bek Riva Kampı'nda yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken herkesle çok çabuk kaynaşmasıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Brezilyalı futbolcunun takımın 'tutkalı' olacağını düşünüyor. Peres de heyecanlı ve çok istekli.
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