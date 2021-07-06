06 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Aris Hüseyin Türkmen'i istiyor

Hüseyin Türkmen Komşu'ya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Genç stoper Hüseyin Türkmen, Komşu'ya gidebilir. Yunan basınında çıkan haberlere göre Aris, Fenerbahçe'den Lemos ve Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i renklerine bağlamak istiyor. (TS spor haberi)

Genç stoper Hüseyin Türkmen, Komşu'ya gidebilir. Yunan basınında çıkan haberlere göre Aris, Fenerbahçe'den Lemos ve Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i renklerine bağlamak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Karadeniz kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor, 1.5 milyon euro bonservis bekliyor.
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