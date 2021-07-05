05 Temmuz 2021, Pazartesi

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U19 Gelişim Ligi Çeyrek Final: Trabzonspor - Göztepe | CANLI

Trabzonspor U19 - Göztepe U19 | CANLI
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken; Fenerbahçe Başakşehir'i eleyerek yarı finale yükseldi. Galatasaray ise Beşiktaş eşleşmesinden galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Kasımpaşa da penaltılara giden mücadeleyi 5-3 kazandı ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor U19 takımı da Göztepe U19'la karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Dün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde...

Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona ermişti. Lider Galatasaray ile 8. sıradaki Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi ise uzatmalara gitmiş, kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray olmuştu. Normal süresi 0-0 biten Alanyaspor-Kasımpaşa maçını ise penaltılar sonucunda kazanan Kasımpaşa oldu.

Bugün ise saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor ile Göztepe'nin U19 takımları karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Trabzonspor U19 - Göztepe U19 maçını canlı izlemek için:

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