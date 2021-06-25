Trabzonspor'da forvet transferi için olmazsa olmaz gözüyle bakılan 24 yaşındaki forvet için yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek Leipzig'in ilk kampının bitiş tarihi olan 15 Temmuz'a kadar bekleme kararı almıştı. Fotomaç'ın haberine göre ancak Leipzig kulübü, Norveçli santrforun kamp performansını beklemeden harekete geçti ve önemli bir transfer hamlesi yaptı.