25 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon için transfer hamlelerini sürdürüyor. Bordo-mavililere, uzun süredir gündemde olan Alexander Sörloth'tan güzel haber geldi. Alman ekibi Leipzig, forvete Lucas Nmecha'yı dahil etti. Bu transferin ardından Norveçli golcüyü kiralamak için dev bir adım atıldı. (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attırarak transfer şov yapan Karadeniz devi, eski gol kralı Alexander Sörloth için de geri sayıma geçmiş durumda.

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...

Trabzonspor'da forvet transferi için olmazsa olmaz gözüyle bakılan 24 yaşındaki forvet için yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek Leipzig'in ilk kampının bitiş tarihi olan 15 Temmuz'a kadar bekleme kararı almıştı. Fotomaç'ın haberine göre ancak Leipzig kulübü, Norveçli santrforun kamp performansını beklemeden harekete geçti ve önemli bir transfer hamlesi yaptı.

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...

İLK ÖNCE TRABZONSPOR

Leipzig, RSC Anderlecht forması da giyen Alman golcü Lucas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth'un kiralanma ihtimaline daha kolay onay vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...

Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Leipzig'in yeni hocası Sörloth'u ilk kamp döneminde görmek istiyor. Eğer gönderilmesine karar verilirse ilk bizimle temas kuracaklar" demişti. Bordo-mavili camia, Kuzey'in Kralı'nın gelmesini dört gözle bekliyor. Artık bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...

YERİ BİR TÜRLÜ DOLMADI

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.

Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber! Leipzig...

Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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