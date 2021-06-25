25 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! O rakamı gözden çıkardılar

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon için iddialı bir takım oluşturma hedefinde olan Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. 25 yaşındaki başarılı file bekçisi için şimdiye kadar Liverpool, Everton ve Roma kulüpleri devreye girmişti. Uğurcan'ı isteyen son takım ise Monaco oldu. Fransız ekibi, piyasa değeri 19 milyon Euro olan kaleci için dev bir bonservis ücreti önerdi. Bordo mavililerin cevabı ise 'teklifi artırın' oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! O rakamı gözden çıkardılar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

A Millilerimiz için kabus gibi geçen turnuvada performans olarak tek teselli olan Uğurcan Çakır'ın adıtransferde yüksek sesle konuşulmaya devam ediyor. Kalesinde gördüğü 8 gole karşın yaptığı 18 kurtarışla grup aşamasının en öne çıkan kalecisi olan Uğurcan'a Avrupa'dan çok sayıda teklif vardı. Fanatik'in haberine göre, bu süreci en ciddi şekilde yürüten kulüp ise Monaco.

Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! O rakamı gözden çıkardılar

Fransa'nın köklü kulübü, Bordo-Mavililer'in başarılı file bekçisini kadrosuna katmak için ısrarcı. 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini de gözden çıkarmış durumda. Ancak Fırtına cephesinde bu rakam beklentilerin altında. Öyle ki Trabzonspor Yönetimi, Milli eldiveni 20 milyon Euro'dan aşağıya kesinlikle vermek istemiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken Monaco'nun teklifini yükseltmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! O rakamı gözden çıkardılar

YETKİ TAMAMEN KULÜPTE!

Görüşmeler kısmında tüm yetkiyi kulübüne bırakan UğurcanÇakır'ın da Fransa seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. "Beni en çok para veren kulübe satın" diyen genç kaleci "Beklenen rakam gelmezse seve seve kulübümde devam ederim" diyerek de kulübünün elini rahatlatıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! O rakamı gözden çıkardılar

HERKES PEŞİNDE

Uğurcan Çakır için şimdiye kadar Liverpool, Everton, Roma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının adı geçmişti. Turnuvadaki kurtarışlarıyla göze batan başarılı kalecinin adı şimdi de Monaco'da konuşuluyor.

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