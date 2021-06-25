Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! O rakamı gözden çıkardılar
Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon için iddialı bir takım oluşturma hedefinde olan Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. 25 yaşındaki başarılı file bekçisi için şimdiye kadar Liverpool, Everton ve Roma kulüpleri devreye girmişti. Uğurcan'ı isteyen son takım ise Monaco oldu. Fransız ekibi, piyasa değeri 19 milyon Euro olan kaleci için dev bir bonservis ücreti önerdi. Bordo mavililerin cevabı ise 'teklifi artırın' oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
A Millilerimiz için kabus gibi geçen turnuvada performans olarak tek teselli olan Uğurcan Çakır'ın adıtransferde yüksek sesle konuşulmaya devam ediyor. Kalesinde gördüğü 8 gole karşın yaptığı 18 kurtarışla grup aşamasının en öne çıkan kalecisi olan Uğurcan'a Avrupa'dan çok sayıda teklif vardı. Fanatik'in haberine göre, bu süreci en ciddi şekilde yürüten kulüp ise Monaco.
Fransa'nın köklü kulübü, Bordo-Mavililer'in başarılı file bekçisini kadrosuna katmak için ısrarcı. 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini de gözden çıkarmış durumda. Ancak Fırtına cephesinde bu rakam beklentilerin altında. Öyle ki Trabzonspor Yönetimi, Milli eldiveni 20 milyon Euro'dan aşağıya kesinlikle vermek istemiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken Monaco'nun teklifini yükseltmesi bekleniyor.
YETKİ TAMAMEN KULÜPTE!
Görüşmeler kısmında tüm yetkiyi kulübüne bırakan UğurcanÇakır'ın da Fransa seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. "Beni en çok para veren kulübe satın" diyen genç kaleci "Beklenen rakam gelmezse seve seve kulübümde devam ederim" diyerek de kulübünün elini rahatlatıyor.
HERKES PEŞİNDE
Uğurcan Çakır için şimdiye kadar Liverpool, Everton, Roma gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının adı geçmişti. Turnuvadaki kurtarışlarıyla göze batan başarılı kalecinin adı şimdi de Monaco'da konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?