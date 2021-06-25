A Millilerimiz için kabus gibi geçen turnuvada performans olarak tek teselli olan Uğurcan Çakır'ın adıtransferde yüksek sesle konuşulmaya devam ediyor. Kalesinde gördüğü 8 gole karşın yaptığı 18 kurtarışla grup aşamasının en öne çıkan kalecisi olan Uğurcan'a Avrupa'dan çok sayıda teklif vardı. Fanatik'in haberine göre, bu süreci en ciddi şekilde yürüten kulüp ise Monaco.