Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: O gerçek ortaya çıktı! Sörloth ısrarının sebebi...
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Trabzonspor'da gözler Alexander Sörloth'a çevrildi. Leipzig'in kiralamak istediği eski golcüsünü yeniden renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren bordo-mavililer, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sebebiyle bir yabancı futbolcu daha kadrosuna katabilecek. Yönetimin bu nedenle tek yabancı hakkını Sörloth için kullanmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemesiyle birlikte Trabzonspor kılı kırk yararak hamlelerini gerçekleştiriyor. Kısa sürede yapılan 4 yeni transferle birlikte yabancı sayısı 13'e yükseltti. Karadeniz Fırtınası'nın tek hakkı kaldı. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim bu yüzden Alexander Sörloth transferinde ısrarcı davranıyor ve sabırla Norveçli golcüyü bekliyor.
Ancak Diabate ile yollar kesin olarak ayrılacak. Onun haricinde Ekuban ve Djaniny'ye yüksek tekifler gelirse satışları gündeme gelecek. Tüm bu faktörleri düşünerek bordo mavililer adımlarını sağlam atıyor.
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