Mert Çetin'e İtalya'dan ve Galatasaray'dan da teklifler var ancak onu kapmaya en yakın takımın Trabzonspor olduğu kaydedildi. Corriere dello Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; bordo-mavili kulübün, Mert Çetin'i ikna ettiğini yazdı. Haberde İtalya'da istediği süreleri bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı detayı da paylaşıldı. Trabzonspor'un Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiramak istediği kaydedildi. karadeniz Fırtınası'nın bu transferde Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi.

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