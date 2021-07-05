Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Mert Çetin...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir çalışma içerisine giren ve yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi. Bu bölgeyi güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerin, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Mert Çetin'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basını da 24 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili takıma yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Süper lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, A'dan Z'ye eksiksiz bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Edgar İe-Vitor Hugo ikilisinden memnun ancak uzun sezonda sakatlık, ceza veya formsuzluk gibi durumlara karşılık deneyimli çalıştırıcı, gözü kapalı forma verebileceği bir savunmacı daha istiyor. Gündemdeki isim Mert Çetin. Roma'dan Verona'ya geçen 24 yaşındaki oyuncu için girişimler hızlanırken İtalya'dan da güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Mert Çetin'e İtalya'dan ve Galatasaray'dan da teklifler var ancak onu kapmaya en yakın takımın Trabzonspor olduğu kaydedildi. Corriere dello Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; bordo-mavili kulübün, Mert Çetin'i ikna ettiğini yazdı. Haberde İtalya'da istediği süreleri bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı detayı da paylaşıldı. Trabzonspor'un Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiramak istediği kaydedildi. karadeniz Fırtınası'nın bu transferde Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi.
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