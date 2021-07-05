05 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Berat Özdemir hırs küpü

Berat Özdemir hırs küpü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Gençlerbirliği’nden geldikten sonra kısa sürede camianın gözdesi haline gelen Berat Özdemir yeni sezon öncesi bir hayli hırslı. Müthiş şekilde çalışan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Abdullah Avcı’nın kendileri için bu yolda çok önemli bir şans olduğunu da kaydetti.

Gençlerbirliği'nden geldikten sonra kısa sürede camianın gözdesi haline gelen Berat Özdemir yeni sezon öncesi bir hayli hırslı. Müthiş şekilde çalışan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Abdullah Avcı'nın kendileri için bu yolda çok önemli bir şans olduğunu da kaydetti.
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