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Chakvetadze transferi yattı
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında kendisine yöneltilen “Yeni kurallar gereği 1997 doğumlu yabancı oyuncu transferi yapacak mısınız? sorusunu “Bir ismi istedik ancak kulübü vermedi” ifadeleriyle yanıtlamıştı. O ismin Belçika’da Gent forması giyen Giorgi Chakvedatze olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 4 milyon euro istedi. Pazarlığa yanaşmayınca transferi yattı.

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında kendisine yöneltilen "Yeni kurallar gereği 1997 doğumlu yabancı oyuncu transferi yapacak mısınız? sorusunu "Bir ismi istedik ancak kulübü vermedi" ifadeleriyle yanıtlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; o ismin Belçika'da Gent forması giyen Giorgi Chakvedatze olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 4 milyon euro istedi. Pazarlığa yanaşmayınca transferi yattı.
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