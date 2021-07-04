04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da ikinci etap çalışmaları İstanbul'da başladı!
Spor Toto Süper Lig'de, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefi belirleyen Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren Fırtına'nın, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren bordo-mavili takımın, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.
Koşuyla başlayan idmanın güçlenme, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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